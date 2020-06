Mort de George Floyd : Donald Trump brièvement abrité dans le bunker de la Maison Blanche

Un événement inhabituel. Le New York Times et CNN sont formels : Donald Trump a été emmené par sa sécurité personnelle dans le bunker de l'emblématique résidence présidentielle à Washington à deux reprises : dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 mai et celle du dimanche 31 mai au lundi 1er juin. Une initiative prise face à l'imposant mouvement de manifestation qui a eu lieu dans la capitale et face aux mouvements particulièrement virulents devant la Maison Blanche avec notamment des "jets de pierre" sur les barricades et les policiers.

Selon les deux médias américains, qui citent une source proche de la Maison Blanche et un autre membre de l'administration sous couvert d'"anonymat", cette décision abrupte "souligne l'agitation au sein de la Maison Blanche alors que les agents des services secrets et forces de l'ordre ont peiné à contenir la foule". De son côté, le porte-parole de la Maison Blanche a précisé que le pouvoir "ne commente pas les protocoles et décisions de sécurité". Il n'a ainsi pas nié ces faits, se contentant de ne pas les confirmer.