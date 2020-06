Mort de George Floyd : l'ex-boxeur Floyd Mayweather va payer les funérailles

Il va aider la famille de George Floyd. L'ancien boxeur Floyd Mayweather va payer les funérailles de "Big Floyd", un Afro-Américain 46 ans décédé le lundi 25 mai lors de son interpellation par un policier blanc à Minneapolis, dans le Minnesota. La vidéo de l'arrestation, où l'on voit l'officier s'agenouiller sur le cou de l'homme pendant 8 minutes et 46 secondes, a engendré une vague de manifestations et d'émeutes dans tout le pays. De New York à Los Angeles, de Philadelphie à Seattle, des dizaines de milliers d'Américains protestent depuis une semaine contre les brutalités policières et le racisme enraciné.

Touché par cette affaire qui ravive les tensions raciales aux États-Unis, le champion du monde dans cinq catégories différentes a été en contact avec la famille du défunt, par l'entremise d'un ami commun, pour lui proposer de couvrir l'intégralité des frais funéraires. Celle-ci a accepté son offre. Il "se mettra probablement en colère contre moi pour avoir dit cela, mais oui, il va vraiment payer pour les funérailles", a annoncé lundi 1er juin sur ESPN Leonard Ellerbe, président de Mayweather Promotions, ajoutant que l'ancien boxeur, invaincu en 50 combats, souhaitait rester discret et ne pas parler de son geste.