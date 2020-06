Mort de George Floyd : l'interdiction de s'agenouiller pendant l'hymne bientôt abrogée ?

C'est un symbole fort de la lutte contre le racisme. Depuis le décès de George Floyd, un noir américain asphyxié par un policier blanc lors de son interpellation le 25 mai à Minneapolis, poser un genou à terre est devenu un geste de révolte et de solidarité contre les discriminations. La Fédération américaine de football (USSF) envisage de supprimer une règle qui interdit aux joueurs et aux joueuses de s'agenouiller pendant l'hymne national, a confirmé lundi 8 juin à l'AFP un porte-parole de l'instance.

Selon des emails consultés par BuzzFeed , US Soccer avait cherché, en 2017, à punir celles et ceux qui ne respecteraient pas l'hymne. Si aucun joueur n'a été sanctionné par la Fédération américaine après la "politique de l'hymne", plusieurs sanctions avaient été imaginées en cas de non-respect du règlement. Pour une première infraction, "ce que nous avons en tête, c'est que le joueur soit suspendu pour trois camps/matches de l'équipe nationale", avait écrit un représentant d'US Soccer au syndicat des joueurs de l'équipe nationale masculine. En cas de récidive, "le joueur serait suspendu de sa participation aux activités de l'équipe nationale pendant douze mois". Toutefois, l'USSF n'a pas suivi le processus approprié pour faire approuver cette règle.

Dans une déclaration commune, l'équipe nationale féminine avait soutenu de ses vœux cette abrogation, qu'elle souhaite immédiate et accompagnée d'excuses de la part de la Fédération américaine. "Nous pensons que l'USSF devrait publier une déclaration reconnaissant que cette règle était erronée lorsqu'elle a été adoptée et présenter des excuses à nos joueurs noirs et partisans", avaient réagi les doubles championnes du monde. "En outre, nous pensons que la Fédération devrait exposer ses plans sur la manière dont elle soutiendra désormais le message et le mouvement qu'elle a tenté de faire taire il y a quatre ans. Jusqu'à ce que l'USSF le fasse, la simple existence de la politique continuera de perpétuer les idées fausses et la peur."