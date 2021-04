Mort de George Floyd : le chef de la police de Minneapolis accable Derek Chauvin

Cette fois-ci, les policiers refusent de faire bloc derrière l'un de leurs confrères. Ce lundi, le chef des forces de l'ordre de Minneapolis a accablé son ancien agent Derek Chauvin - jugé pour le meurtre de George Floyd. Devant les jurés, Medaria Arradondo s'est montré direct et sans ambiguïté. Venu témoigner en uniforme, il a déclaré que l'accusé avait "violé les règles" et "les valeurs" de la police lors de l'interpellation de l'Afro-Américain de 46 ans. S'agenouiller sur le cou du quadragénaire noir "pouvait être raisonnable dans les premières secondes pour le contrôler, mais pas après qu'il eut cessé d'exercer une résistance, et surtout pas après qu'il se fut évanoui", a-t-il souligné au sixième jour de ce procès hors-norme.

Le 25 mai, le policier blanc Derek Chauvin et trois de ses collègues avaient voulu arrêter George Floyd, soupçonné d'avoir écoulé un faux billet de 20 dollars. Pour le maîtriser, ils l'avaient menotté et plaqué au sol. Derek Chauvin s'était ensuite agenouillé sur son cou et avait maintenu sa pression pendant près de dix minutes. "Cela ne fait pas partie de notre politique, de notre formation et n'est certainement pas conforme à notre éthique, à nos valeurs", a asséné Medaria Arradondo, qui dirige depuis trois ans la police de la métropole du nord des Etats-Unis.

Face au tollé mondial, il avait rapidement licencié les agents impliqués, tout en critiquant fermement leur action. "La mort tragique de George Floyd n'était pas due à un problème de formation (...) C'était un meurtre", avait-il écrit dans un communiqué début juin. Lundi, son attaque fut plus indirecte en condamnant vivement les actions de son confrère. Par ailleurs, il a aussi insisté sur l'importance pour les 700 agents en service à Minneapolis de faire preuve de "compassion et dignité".