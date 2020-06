Mort de George Floyd : Jim Mattis, ex-secrétaire d'État à la Défense, attaque Trump et l'accuse de vouloir "diviser" les États-Unis

"De mon vivant, Donald Trump est le premier président qui n'essaye pas de rassembler les Américains, qui ne fait même pas semblant d'essayer", écrit-il dans une tribune choc mise en ligne mercredi 3 juin par la revue The Atlantic . "Au lieu de cela, il tente de nous diviser. (...) J'ai observé le déroulement des événements de cette semaine, en colère et consterné", poursuit Jim Mattis dans ce réquisitoire implacable, soutenant les manifestants qui demandent, selon lui "à raison", l'égalité des droits. "Nous assistons aux conséquences de trois années sans un dirigeant mature", affirme-t-il dans sa déclaration.

Très silencieux sur sa réponse aux maux dénoncés par les manifestants, le candidat républicain à sa réélection en novembre prochain employé un ton martial et menacé de recourir à l'armée pour mater la rue, se présentant en "président de la loi et de l'ordre". "Nous ne devons pas nous laisser distraire par une poignée de hors-la-loi. Les manifestations, ce sont des dizaines de milliers de personnes de principes qui insistent pour que nous soyons à la hauteur de nos valeurs", estime Jim Mattis. "Nous devons rejeter et tenir pour responsables ceux qui, au pouvoir, se moqueraient de notre Constitution", ajoute-t-il.

Face aux accusations portées par son ancien ministre de la Défense, conservateur pur jus, vénéré dans les troupes et très apprécié par l'ensemble du parti républicain, le président américain a violemment contre-attaqué sur Twitter. Il s'est déchaîné dans une série de tweets contre Jim Mattis, le qualifiant de "général le plus surestimé du monde" et "chien fou". "Je suis content qu'il soit parti !", a insisté Donald Trump.