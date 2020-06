Mort de George Floyd : les États-Unis s'embrasent, de violents heurts devant la Maison Blanche

Nouvelle nuit de tensions aux États-Unis. Les manifestations d'indignation, faisant suite de la mort de George Floyd, un

Noir Américain de 46 ans décédé après son interpellation par la police de Minneapolis, se sont poursuivies dimanche 31 mai. Plusieurs milliers de personnes ont pris part à travers le pays à ces rassemblements contre les brutalités policières et le racisme. À Washington, la capitale américaine soumise à un couvre-feu jusqu'à 6h du matin, une foule s'est massée devant la Maison Blanche en scandant des slogans, en allumant des feux et en brandissant des pancartes. La police a utilisé du gaz lacrymogène pour disperser des manifestants n'ayant pas respecté le couvre-feu instauré par les autorités.

Les violences avaient gagné dès samedi soir de nombreuses villes, dont New York, Philadelphie, Dallas, Las Vegas, Seattle, Des Moines, Memphis, Los Angeles, Atlanta, Miami, Portland, Chicago et Washington. Le déploiement de la Garde nationale n'a pu empêcher de nouveaux débordements. Des pilleurs se sont attaqués à des magasins d'un centre commercial huppé à Santa Monica, en Californie. À Philadelphie, sur la côte Est, plus de cinquante personnes ont été arrêtées pour pillages, selon la police. A travers le pays, des routes ont été coupées, des voitures et des commerces incendiés et les forces de l'ordre, déployées en grand nombre, ont répliqué par des gaz lacrymogènes et dans certains cas avec des balles en caoutchouc.