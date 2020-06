Manifestations aux Etats-Unis : Donald Trump appelle à durcir la réponse

Donald Trump appelle à durcir le ton. Alors que plusieurs villes américaines sont toujours en proie à des violences urbaines en représailles de la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans, lors d'une interpellation à Minneapolis (Minnesota), le chef de l'Etat s'est entretenu avec plusieurs gouverneurs lors d'une téléconférence ce lundi 1er juin. Une réunion lors de laquelle le président des Etats-Unis a demandé à ce que soit employé des méthodes plus fermes face aux manifestants et casseurs pour faire cesser les troubles.

Une façon, comme nous l'expliquait plus tôt dans la journée Guillaume Debré, journaliste à TF1 et spécialiste des Etats-Unis, de polariser la situation davantage. "Trump espère certainement secrètement que la situation se dégrade davantage pour exacerber les peurs et obtenir un soutien d’autant plus fort de la part de 'l’Amérique blanche'", estimait-il.