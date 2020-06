Mort de George Floyd : que risque l'ex-policier Derek Chauvin ?

Il est devenu le visage de la violence et du racisme enracinés dans la police américaine. Lui, c'est Derek Chauvin, le désormais ex-officier de 44 ans à l'origine de la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans décédé lors de son interpellation brutale le lundi 25 mai à Minneapolis, dans le Minnesota. Sur une vidéo de l'arrestation, relayée massivement sur les réseaux sociaux, on le voit plaquer au sol "Big Floyd", lequel, agonisant, le supplie alors d'enlever son genou de son cou pour le laisser respirer. Une scène d'une rare violence, difficilement soutenable, d'une durée de 8 minutes et 46 secondes, qui a choqué l'Amérique.

La mort de George Floyd aux mains de la police a déclenché une profonde révolte dans tous les États-Unis, où les tensions ne retombent pas depuis une semaine. Licencié le 26 mai, à l'instar de trois autres agents impliqués dans cette affaire qui ravive les plaies raciales des États-Unis et le sentiment d'impunité dont bénéficient les policiers, Derek Chauvin a été arrêté le vendredi 29 mai. Il est, pour l'heure, le seul officier inculpé pour "meurtre au troisième degré", ce qui signifie sans intention de tuer, et "d'acte cruel et dangereux ayant entraîné la mort". Le quadragénaire risque au maximum 35 ans de prison.