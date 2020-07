"Maman je t'aime", "ils vont me tuer", les derniers mots de George Floyd avant de mourir révélés

Parmi les autres nouveaux détails sur ce drame révélés par cette retranscription, on apprend que les policiers lui disent alors de "se détendre", qu'il "va bien" et qu'il "parle normalement". Lorsqu'il dit qu'ils vont le tuer, Derek Chauvin, inculpé de meurtre pour s'être agenouillé sur le cou de Floyd, lui rétorque en criant : "Alors arrête de parler, arrête de crier, ça nécessite une sacrée quantité d'oxygène de parler".

Sur une vidéo filmée par un passant, devenue virale après sa mort, on peut voir Big Floyd, le surnom qui lui donnait ses proches, et l'entendre crier "Je ne peux pas respirer". Une phrase qu'il a répété au total plus de vingt fois avant de succomber, alors que Derek Chauvin, policier blanc, appuyé son genou sur son cou pendant près de neuf minutes et qu'il était menotté à plat ventre.