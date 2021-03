Mort de George Floyd : ses proches obtiennent 27 millions de dollars

VIOLENCES POLICIÈRES - La famille de George Floyd, un Afro-Américain mort lors de son arrestation en mai 2020, va recevoir 27 millions de dollars de dommages-intérêts. Un accord avec la ville de Minneapolis a été trouvé vendredi.

"Prendre la vie d'une personne noire ne sera plus considéré comme sans importance ou sans conséquence" : Ben Crump, l'un des avocats de la famille de George Floyd, n'a pas dissimulé sa satisfaction vendredi. Il est parvenu à conclure un accord entre la famille du jeune homme, tué en mai 2020 et devenu un symbole des violences policières, et la ville de Minneapolis. Cette dernière va en effet verser 27 millions de dollars, soit un peu plus de 22 millions d'euros, au clan Floyd.

Brandon Williams, un neveu de George Floyd, a salué "un énorme pas en avant dans le processus de guérison" de la famille, même si "aucune somme d'argent ne pourra soigner cette douleur, ce chagrin". "Nous serions heureux de déchirer cet accord pour avoir George avec nous", a-t-il assuré. Concrètement, cet accord "historique", selon les avocats de la famille, met fin aux poursuites au civil intentées en juillet 2020 contre la municipalité. La somme est, elle, inédite en la matière selon les avocats. Seul précédent comparable ? En 2018, quand la ville de Chicago avait accepté de payer 16 millions de dollars aux proches de Bettie Jones, une femme noire de 55 ans abattue par des policiers à qui elle avait ouvert la porte.

"George Floyd a changé le monde"

Agé de 46 ans, George Floyd est décédé le 25 mai dans un quartier défavorisé de Minneapolis après avoir été menotté et immobilisé au sol sur le ventre, suffoquant pendant de longues minutes sous le genou d'un policier blanc, Derek Chauvin. La scène, filmée par une passante et diffusée en direct sur les réseaux sociaux, a provoqué un mouvement de colère inédit depuis les années 1960 aux Etats-Unis et dans le monde, contre le racisme et les violences policières. "George Floyd a eu plus de témoins de sa torture et de sa mort qu'aucune autre personne, noire ou blanche, dans l'histoire américaine", a rappelé Ben Crump. "C'est pour cela que George Floyd a changé le monde, parce que l'on sait que l'Amérique vaut mieux que ça."

"Cet accord n'est pas seulement historique par les 27 millions payés, mais aussi par les réformes de justice sociale et de police" lancées par la mairie, s'est félicité Ben Crump. Et pour cause : Minneapolis a, depuis le drame, entamé une réforme de sa police. "Au milieu d'une perte et d'une peine incommensurables, nous avons une occasion qui n'arrive qu'une fois par génération de vraiment faire les changements que les responsables politiques, les militants et les habitants n'ont pas réussi à faire depuis trop longtemps", a affirmé le maire démocrate de Minneapolis, Jacob Frey. Au-delà de l'aspect financier, l'affaire Floyd n'est pas terminée : Le procès pénal de l'ex-policier, accusé de meurtre, homicide involontaire et violences volontaires ayant entraîné la mort, s'est ouvert mardi à Minneapolis dans une ambiance très tendue. "Suivons l'exemple de George Floyd et soyons pacifiques en demandant justice", a estimé Ben Crump en appelant au calme alors que la ville avait été secouée par plusieurs nuits de violences après le drame. Les trois autres agents seront jugés plus tard.

TG avec AFP Twitter