Mort de Jacques Chirac : trois jours plus tard, les Etats-Unis envoient (enfin) leurs condoléances à la France

HOMMAGE TANT ATTENDU - Les Etats-Unis ont fait paraître un communiqué pour saluer la mémoire de Jacques Chirac. Des condoléances parues après celles d'autres dirigeants mondiaux, et plus précisément trois jours après la mort de l'ancien président de la République française.

Il aura fallu trois jours aux Etats-Unis pour rendre hommage à Jacques Chirac. Dimanche, le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a salué la mémoire de l'ancien président de la République, décédé ce jeudi : des condoléances qui interviennent bien après celles d'autres dirigeants mondiaux. "Ayant dédié sa vie au service public, l'ancien président Chirac a travaillé sans relâche pour préserver les valeurs et les idéaux que nous partageons avec la France", a indiqué le secrétaire d'Etat Mike Pompeo dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie américaine a rappelé que l'ex-président français qualifiait les Etats-Unis de "pays que j'aime, que j'admire, que je respecte et que je connais bien" pour y avoir étudié et travaillé au début des années 50. "Nous n'oublierons jamais que (Jacques Chirac) a été le premier chef d'Etat à se rendre aux Etats-Unis après les horribles attentats du 11 septembre 2001", a ajouté Mike Pompeo. "Les Etats-Unis et la France ont été côte à côte pour promouvoir la démocratie et la paix dans le monde, une relation durable qui se poursuit aujourd'hui", a-t-il souligné.