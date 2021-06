John McAfee, "apparemment suicidé" en prison : de la gloire à la déchéance

McAfee se lance alors dans une cavale rocambolesque qui tient les médias en haleine pendant un mois. Sur son blog, il explique comment il a pu échapper aux forces de l'ordre : "J’ai bourré mes joues de chewing-gum pour que ma tête paraisse plus grosse, je me suis noirci les dents et je me suis enfoncé un tampon dans la narine afin que mon nez ait un aspect tordu, et dégoûtant", avait-il raconté.

En 2013, de retour aux États-Unis, il publie une vidéo au titre évocateur : "Le guide de John McAfee pour la désinstallation de l’antivirus McAfee". On y voit l'entrepreneur quasiment nu, le nez recouvert d'une poudre blanche, et entouré d'armes et de jeunes femmes.