Mort de Kobe Bryant : une vidéo du crash de l'hélicoptère circule, est-elle authentique ? Ces images impressionnantes datent de décembre 2018. − Captures écran Twitter

À LA LOUPE – Peu de temps après la mort du basketteur, la vidéo d'un crash d'hélicoptère s'est propagée sur les réseaux sociaux. LCI a vérifié l'origine de ces images.

L'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à Kobe Bryant, sa fille et sept autres personnes a suscité plusieurs millions de réactions en l'espace de quelques heures sur les réseaux sociaux. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de la mort du basketteur, une vidéo a été mise en ligne sur Twitter. Elle montre un hélicoptère tournoyer dans le ciel avant de s'écraser au sol, ce qui entraîne une forte explosion et d'importantes flammes. L'internaute présente ces images comme celle du crash survenu à proximité de Los Angeles dimanche.

Une série d'éléments ne concordent pas

De rapides vérifications permettent de vérifier que ces images ne sont pas liées à l'accident impliquant Kobe Bryant. Les premières photos diffusées suite au crash nous livrent en effet des indices précieux.

L'appareil, blanc, arborait des lignes bleues sur ses flancs. − Mark RALSTON / AFP

Le cliché ci-dessous montre assez nettement que l'appareil, blanc, présentait des liserés bleus sur ses flancs. On remarque également que le lieu du crash, vallonné, est couvert de végétation. Une différence notable avec la vidéo diffusée sur Twitter, où le paysage apparaît plus escarpé et même montagneux. La météo diffère elle aussi : le plein soleil que l'on observe sur la séquence tranche avec le récit d'un temps brumeux observé autour de Los Angeles.

Par ailleurs, l'hélicoptère visible dans la vidéo virale est blanc et rouge, et semble donc clairement différent de celui dans lequel avaient embarqué le basketteur et ses proches. Les médias américains ont précisé que ce dernier était un Sikorsky S-76 : une information qui concorde avec les images de cette machine disponibles sur Internet. La photo qui suit montre en effet un exemplaire de cet hélicoptère blanc, avec les mêmes bandes bleues que celles observables sur les premières images prises suite au crash.

C'est à bord d'un appareil similaire que Kobe Bryant et ses proches ont embarqué. − Image libre de droits

Direction les Émirats

Si la vidéo partagée plus de 25.000 fois n'est pas liée à l'accident impliquant Kobe Bryant, quelle est son origine ? Des recherches supplémentaires conduisent aux Emirats Arabes Unis, dans la région nord de Ras el Khaïmah. C'est là, dans un territoire montagneux et très aride, que s'est écrasé un hélicoptère le 29 décembre 2018. Les médias avaient alors expliqué que 4 personnes avaient perdu la vie dans une opération de secours. Des articles qui permettent de mieux comprendre les raisons du crash, et le comportement pour le moins étrange de l'appareil que l'on voit tournoyer avant de s'écraser. Les pales de l'hélicoptère ont en effet heurté le câble d'une tyrolienne, entraînant une chute inexorable. D'autres vidéos avaient été partagées à l'époque sur les réseaux sociaux, montrant une foule observer impuissante l'accident.

Bien réelle, la vidéo partagée depuis dimanche soir n'est donc en aucun cas liée au décès de Kobe Bryant. Tournée il y a un peu plus d'un an à proximité d'Oman, elle est néanmoins authentique et avait entraîné la mort de 4 personnes.

En vidéo La star de la NBA, Kobe Bryant, est décédée à 41 ans

Vous souhaitez réagir à cet article, nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse alaloupe@tf1.fr