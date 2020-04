Mort de Lady Di, guerre du Golfe et... coronavirus : ces très rares fois où la Reine Elizabeth II s'est adressée aux Britanniques

SOLENNITÉ - Elizabeth II s'adressera ce dimanche au Royaume-Uni et au Commonwealth dans une allocution télévisée consacrée à l'épidémie de coronavirus. En dehors des traditionnels discours de Noël, cette prise de parole royale est rarissime. Et ne comporte que quelques précédents.

La Reine Elizabeth s'adressera ce dimanche soir aux Britanniques (20h heure locale, 21 h en France - à suivre en direct sur LCI). Cette prise de parole pourrait sembler anodine. Elle est en fait exceptionnelle. "Sa Majesté la Reine a enregistré une émission spéciale pour le Royaume-Uni et le Commonwealth en lien avec l'épidémie de coronavirus", a explique Buckingham Palace. "J'espère que dans les années à venir, tout le monde pourra être fier de la manière dont nous avons relevé ce défi", doit notamment dire Elizabeth II, 93 ans d'après des extraits transmis par le palais. Cette intervention survient au lendemain de l'annonce d'un nouveau record quotidien de 708 morts en Grande-Bretagne. Parmi eux, un enfant de 5 ans. La Reine vit actuellement recluse au château de Windsor en compagnie de son époux, le prince Philippe. Leur fils Charles a contracté la maladie mais son état de santé ne serait pas inquiétant d'après la famille royale.

Les Britanniques et citoyens du Commonwealth ont l'habitude de voir s'exprimer Elizabeth II lors de ses traditionnels discours de Noël, diffusés à la télévision. Elle ouvre également chaque nouvelle session du Parlement britannique mais ses mots sont ici écrits par le Premier Ministre. Les allocutions télévisées, elles, sont rarissimes. Elizabeth II ne s'est adressée directement à son peuple qu'à quelques reprises durant ses 68 ans de règne. LCI revient sur ces dates clés dans l'histoire de la monarchie.

1991, "une paix juste et durable" pour la Guerre du Golfe

Le 24 février 1991 débute l’opération ‘Tempête du désert’ dans le cadre de la Guerre du Golfe. L’objectif est de repousser les armées irakiennes de Saddam Hussein qui occupaient le Koweït depuis plus de six mois. Les troupes britanniques sont engagées aux côtés des Américains et, à cette occasion, la Reine choisit de prendre la parole à la télévision. Son message est très court, à peine une minute. "Nous sommes fiers de nos forces armées. Cette fierté a été pleinement justifiée par leur conduite dans la guerre du Golfe." La Reine exprime le souhait que cette intervention militaire se réalise "avec un coût aussi faible en vie et en souffrance que possible" et espère l’obtention d’"une paix juste et durable."

1997, la disparition tragique de la princesse Diana

La mort soudaine de la princesse Diana dans un accident de voiture le 31 août 1997 à Paris a fait vaciller la monarchie. Apprenant la nouvelle depuis sa résidence d’été de Balmoral en Ecosse, Elizabeth II garde le silence, entourée de ses petits-fils William et Harry. Une discrétion qui choque le peuple britannique. 'Où est notre Reine ?', 'Pourquoi les drapeaux ne sont pas en berne ?', titrent les journaux alors que des milliers de badauds se pressent devant les grilles de Buckingham et Kensington Palace pour y déposer fleurs et bougies en hommage à leur princesse tant aimée.

Le 5 septembre 1997, la Reine Elisabeth II s'adresse en direct à la télévision à l'occasion de la disparition de la princesse Diana − DR

De retour à Londres pour assister aux funérailles de son ex-belle-fille, et après de longues discussions avec le Premier ministre Tony Blair, la Reine s’adressera bien à la nation lors d’une locution télévisée diffusée en direct le 5 septembre 1997. Depuis le palais de Buckingham avec en arrière-plan la foule en deuil massée à l'extérieur, Elizabeth II s’exprime non seulement "en tant que Reine" mais également "en tant que grand-mère". "Je l'admirais et la respectais, pour son énergie et son engagement envers les autres, et surtout pour son dévouement envers ses deux garçons."

2002, émotion pour le décès de sa mère

Le 8 avril 2002, la reine prend la parole depuis le château de Windsor suite au décès de sa mère, la Reine Mère Elizabeth Bowes-Lyon, à l’âge de 101 ans. Elizabeth II remercie toutes celles et ceux qui lui ont exprimé leurs condoléances. "J'ai tiré un grand réconfort de tant d'actes individuels de gentillesse et de respect." La Reine traversait déjà une période de deuil depuis la mort de sa sœur Margaret deux mois auparavant. Puis, elle conclut son allocution en se remémorant la personnalité appréciée sa défunte mère. "Je me considère chanceuse que ma mère ait eu une vie longue et heureuse. Elle avait une joie de vivre contagieuse et cela lui restait jusqu'à la fin".

2012, la célébration du Jubilé de Diamant

Sa dernière allocution télévisée spéciale remonte au 5 juin 2012 pour ses 60 ans de règne. Alors que prennent fins les mois de festivités organisées dans tout le pays, Elizabeth II adresse ses remerciements pour "les innombrables gestes de bonté qui m'ont été montrés dans ce pays et dans tout le Commonwealth." "J'espère que les souvenirs de tous les heureux événements de cette année égayeront nos vies pour de nombreuses années à venir", espère-t-elle.

Et 1983... le discours secret pour la Troisième Guerre mondiale

Préparer le pire. En 1983, le ministère de la Défense rédigea un discours que devait prononcer la Reine pour annoncer le déclenchement… de la Troisième Guerre mondiale. Le début des années 1980 fût en effet marqué par un regain de tension entre les blocs soviétiques et américains et la crainte d'un conflit nucléaire majeur. Si Elizabeth II refusa finalement d'enregistrer ce discours, son contenu a été révélé en 2013 grâce à la déclassification d’une partie des archives nationales. "Maintenant, cette folie de la guerre se propage une fois de plus à travers le monde et notre courageux pays doit à nouveau se préparer à survivre contre toute attente." Elle devait également évoquer le souvenir du célèbre discours de son père, George VI, qui annonça, en 1939, l’engagement britannique dans la Seconde Guerre mondiale.