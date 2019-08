Décès de Nora Quoirin en Malaisie : "aucun soupçon d'acte criminel" d'après les premiers résultats d'autopsie

Ces conclusions vont à l'encontre de la thèse de l'acte criminel privilégiée par la famille de Nora Quoirin. "Ils ne croient pas qu'elle serait partie seule", confiait leur avocat, Me Charles Morel, interrogé par Le Parisien. "Nora souffrait d'une déficience intellectuelle et des difficultés sur le plan moteur. Elle était très dépendante de sa mère. Elle n'a jamais souffert de somnambulisme ou fait de fugue. En plus, elle était encore fatiguée du voyage." Selon ses proches, elle n'était "absolument pas" habituée à fuguer. Atteinte d'holoprosencéphalie, un léger handicap mental signifiant qu'elle avait un cerveau plus petit que la normale, la jeune femme avait une expression orale limitée et n'était capable d'écrire que quelques mots.





Nora s'était évaporée dans la nuit du 3 au 4 août, juste après être arrivée, avec sa famille vivant à Londres, pour des vacances dans le complexe hôtelier Dusun Resort. Celui-ci est situé à 70 km environ au sud de la capitale, en lisière de la jungle, près de Seremban, la capitale de l'État de Negeri Sembilan. Une fenêtre avait été retrouvée ouverte dans le pavillon où résidait la famille. Avant la découverte de son cadavre mardi dans un petit ruisseau au fond d'un ravin à environ 2,5 km de l'établissement, le parquet de Paris avait ouvert, dès le 9 août, une enquête préliminaire pour "enlèvement" et "séquestration".