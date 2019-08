Mort de Simon Gautier en Italie : l'autopsie du corps aura lieu mercredi

Après l'évacuation du corps de Simon Gautier ce lundi, l'autopsie devrait permettre d'éclaircir les circonstances du décès du jeune homme et déterminer notamment si une mobilisation plus rapide et plus massive des secours italiens aurait pu le sauver. Selon les carabiniers, celle-ci aura lieu ce mercredi 21 août,





Juste après son arrivée à l'hôpital de Sapri, le corps a été une première fois examiné dès lundi par un médecin légiste. Selon les premières constatations, le randonneur français serait mort peu après sa chute dans un ravin le 9 août dernier, à cause d'une blessure aux jambes et d'une artère sectionné, révèle une source au sein de la gendarmerie italienne à l'AFP.





"La mort a suivi de peu son appel (aux secours, à 8h57). A 10h, il était probablement déjà mort", a déclaré cette source, évoquant une possible "hémorragie" comme cause de sa mort. Si le corps du randonneur présentait de graves blessures aux jambes, sa tête ne semblait pas avoir été touchée. La position de son corps, retrouvé dimanche, indique que l'étudiant de 27 ans pourrait être tombé avant de glisser sur plusieurs mètres.