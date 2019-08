Mort de Simon Gautier en Italie : l'autopsie révèle une mort due à une hémorragie

Simon Gautier était parti le jeudi 8 août, avec de l'eau et des vivres, pour plusieurs jours de randonnée en solitaire. Vendredi matin, il avait appelé les secours après avoir chuté, sans pouvoir cependant expliquer à l'opératrice où il se trouvait. Des médias italiens pointent du doigt le fait que le numéro d'urgence ne permet pas de géolocaliser les appels.





Les proches de Simon, dont certains sont toujours sur place, dénoncent également "des erreurs du début à la fin, depuis le moment où la machine des secours s'est mise en marche (...) On pouvait faire plus et surtout, les efforts qui ont été faits ces derniers jours auraient dû être faits dès le 9 août". Pour faire la lumière sur ces accusations concernant le déroulement des opérations de secours, la gendarmerie locale a annoncé qu'une enquête avait été ouverte.