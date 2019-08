Mort de Simon Gautier : une enquête pour "homicide involontaire" ouverte en Italie

Les carabiniers mènent leur enquête en parcourant les images de vidéosurveillance, en retrouvant des témoins. Puis dimanche 18 août, du sang est découvert au bord d'un sentier. Dans la soirée, c'est un secouriste qui, à la jumelle, repère un sac à dos et son corps est découvert non loin. Les secouristes veillent la dépouille toute la nuit, avant de la faire descendre en rappel sur une civière jusqu'à une petite plage d'où il sera transporté à l'hôpital pour l'autopsie.





La famille et les amis de Simon Gautier n'ont eu de cesse de regretter le nombre de sauveteurs mobilisés alors que la gendarmerie italienne indiquait quant à elle qu'une centaine de secouristes étaient à l'oeuvre pour tenter de le retrouver. Lors des premières constatations, il a été noté que le corps de Simon Gautier présentait de graves blessures aux jambes et que "la mort a suivi de peu son appel (aux secours, à 8h57). A 10h, il était probablement déjà mort", a déclaré la même source, évoquant une possible "hémorragie". Il se serait fracturé les deux jambes, et sectionné une artère.