Mort du prince Philip à 99 ans : culte, prix, lieux... ces choses inspirées par son nom

INSOLITE - Le prince Philip, décédé vendredi, laissera sa marque à travers des événements ou phénomènes parfois inattendus portant son nom. En voici quelques-uns.

"Son Altesse royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor". C'est par un bref communiqué que le palais de Buckingham a annoncé ce vendredi le décès du prince Philip. Le duc d'Edimbourg, qui aurait eu 100 ans en juin, avait été admis le 16 février dans un hôpital privé de la capitale britannique. Celui qui s'est longtemps heurté aux arcanes policés de la famille royale restera dans les mémoires pour des événements parfois insolites…

Toute l'info sur La mort du prince Philip endeuille la couronne britannique

Au Vanuatu, une idole

Une tribu du Vanuatu considère le prince comme une divinité associée aux esprits du volcan Yasur. Selon la mythologie, un esprit a quitté une montagne voisine, s'est envolé pour un pays lointain et a épousé une reine. Ce culte s'est développé après la visite du prince Philip, qui s'était rendu en uniforme immaculé de la marine au Vanuatu en 1974. Il est observé par les habitants du village de Yaohnanen sur l'île de Tanna. Au fil des ans, le duc a envoyé aux villageois trois portraits officiels, dont l'un où il pose avec un bâton de guerre qu'ils lui avaient envoyé.

Un prénom synonyme d'excellence

Fondés en 1956, ces prix d'excellence destinés aux jeunes, conçus pour encourager l'autonomie et le goût du service, sont inspirés par la philosophie de Kurt Hahn, fondateur d'une école en Écosse où a étudié le prince Philip. Ils récompensent des jeunes qui se sont distingués par leur engagement associatif, leurs performances physiques ou par leurs expéditions. En 2018, plus de six millions de personnes avaient participé à ce programme en Grande-Bretagne et deux millions d'autres dans 143 autres pays.

Les médailles du prince

Fondée en 1989, cette médaille en or est décernée tous les deux ans à un ingénieur de n'importe quelle nationalité qui a apporté une contribution exceptionnelle à l'ingénierie. Parmi les récipiendaires figurent Frank Whittle, l'inventeur du moteur à réaction et la légende de la Formule 1 Ron Dennis.

Le glacier prince Philip

Ce glacier coule vers le sud sur une distance d'environ 20 milles marins entre Cobham et Holyoake Ranges, dans le glacier Nimrod, en Antarctique. Il a été baptisé ainsi en 1966.

Le prix des designers Prince Philip

Ce prix de design, le plus ancien en Grande-Bretagne, a été lancé en 1959. Il récompense les designers qui ont excellé et innové. Parmi les gagnants, l'inventeur de l'aspirateur sans sac James Dyson, l'architecte Norman Foster, et l'illustrateur Quentin Blake.

La course duc d'Edimbourg

Cette course hippique, ouverte aux chevaux âgés de trois ans et plus, se déroule à Ascot (Berkshire) en juin sur une distance de 2.406 mètres. Elle a prix le nom du prince Philip en 1999.

Une clinique dentaire

Ouvert par le duc en 1981, ce centre hospitalier universitaire abrite la faculté de médecine dentaire de l'Université de Hong Kong, désignée meilleure école dentaire du monde en 2016. Deux dentistes sur trois à Hong Kong y ont suivi une formation ou y ont obtenu leur diplôme.

Les marches du prince Philip

Un chemin particulièrement raide de l'île de Genovesa, une île d'Equateur située dans l'archipel des Galapagos, a été nommé en l'honneur du duc qui s'y est rendu en 1965 et en 1981. En empruntant ces marches de roche naturelle, les visiteurs peuvent observer de nombreux oiseaux marins et des otaries à fourrure, avant d'arriver à un point de vue donnant sur des plaines de lave.

La rédaction de LCI Twitter