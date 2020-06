La chaîne MSBC n'a pas utilisé des images du film World War Z pour illustrer les émeutes américaines Une multitude d'internautes se sont fait piéger en voyant cette capture d'écran. − Capture écran Twitter

À LA LOUPE – Un internaute a modifié une séquence diffusée sur MSNBC pour faire croire que la chaîne avait utilisé des plans du film "World War Z". Une blague prise au sérieux par de multiples personnes, qui a poussé le plaisantin à multiplier les démentis.

Aux Etats-Unis, la mort de George Floyd a déclenché de nombreuses manifestations et émeutes à travers le pays. Un soulèvement populaire et des violences dont les images ont fait le tour du monde, et qui sont diffusées tout au long de la journée sur les chaînes d'information outre-Atlantique. Dans ce contexte, la chaîne MSNBC a fait l'objet de critiques nourries. Une séquence est relayée en masse et dénoncée : sur ces images, on découvre un centre-ville filmé depuis les airs, des colonnes de fumée noire ainsi qu'un bâtiment en flammes. Les informations en bandeau indiquent qu'il s'agit de Philadelphie, évoquant également la mise en place de couvre-feux à travers le pays. Si ces informations sont liées à l'actualité récente, les images quant à elles sont issues d'un film : World War Z. MSNBC est ainsi accusé de travestir la réalité et de diffuser des fake news. Une indignation relayée jusqu'en France.

Une blague prise en premier degré

Une chaîne américaine de cette envergure a-t-elle vraiment utilisé une séquence issue d'un long-métrage à l'antenne ? Si beaucoup d'internautes y ont cru, il n'en est pourtant rien. Derrière cette étonnante séquence, on retrouve en effet un détournement réalisé par un utilisateur de Twitter. Il s'agissait à l'origine d'une simple blague, qui a été prise au sérieux puis largement diffusée après sa publication. Si le bandeau de MSNBC ou les voix des présentateurs sont réels, les images ont en effet été modifiées.

À l'origine de ce détournement, un certain "Bad Scooter", dont le pseudonyme se trouve d'ailleurs incrusté dans le coin inférieur droit de la vidéo. Une mention "not real" ("pas réel") est elle aussi apposée, mais bien des internautes n'ont pas noté ce détail et se sont fait piéger. Quand il a découvert que cette blague était accueillie massivement au premier degré, le plaisantin a multiplié les messages pour rétablir la vérité. "Ok… Bon, ça a rapidement dégénéré. Oui, cette séquence de MSNBC était tirée du film World War Z, j'ai même incrusté la mention 'pas réel' au-dessus du logo de la chaîne", rappelle-t-il. "J'ai très largement sous-estimé Twitter, comme beaucoup d'entre vous l'ont souligné. Certains ont été piégés et ont prétendu que cette diffusion était réelle - c'était stupide de ma part. Je m'excuse." Pour étayer ses explications, "Bad Scooter" a expliqué la manière dont il avait procédé pour concevoir un tel détournement. Il a dans un message relayé la vidéo originale, sur laquelle on observe que les images sont totalement différentes.

Malgré ce mea culpa et la suppression de la séquence, des captures d'écran se sont propagées à vitesse grand V. Le site américain The Verge indique que les images, accueillies au premier degré, ont été relayées par un important forum où fleurissent fréquemment des théories complotistes. Les médias, et MSNBC en tête, y sont décrits comme des "ennemis du peuple" et vilipendés. Une rhétorique fait écho aux fréquentes accusations de Donald Trump contre la presse, le président américain multipliant les piques envers les journaux et télévisions, qualifiés de "fake news". En cette période de troubles outre-Atlantique, alors qu'une profusion d'images nous parvient depuis les grandes villes américaines, cette séquence polémique ne reposait sur aucun fait réel. Si les images semblent vraies au premier regard, il s'agit en réalité d'un détournement, à grand renfort de plans empruntés au film World War Z. MSNBC, pointée du doigt, ne les a jamais diffusées sur son antenne.

