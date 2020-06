Le "Boogaloo", ce mouvement en quête de guerre civile qui essaime les manifestations aux Etats-Unis

Inventé il y a plus d'un demi-siècle pour qualifier un courant musical en plein essor – un croisement entre la soul et les rythmes afro-cubains –, ce terme, qui s'appuie aussi sur un film culte de 1984 , s'invite à nouveau dans l'actualité depuis le début de l'année. Derrière les "Boogaloo Bois" se cachent des militants qui, jusqu'alors, gravitaient au sein de l'" Alt-right ", l'extrême droite américaine. Avec une particularité : ils prônent un chaos organisé afin de faire tomber l'Etat fédéral. "Ce terme est employé par les extrémistes qui promeuvent la guerre civile et la chute de la société", a assuré le procureur du Nevada.

Si la chute du pouvoir en place constitue le but recherché par les "Boogaloo Bois", le mouvement ne semble pas, pour l'heure, avoir de colonne vertébrale idéologique. C'est en tout cas l'avis de la chercheuse américaine JJ Macnab, selon laquelle le mouvement n'est pas cohésif. "Il y a des poches de suprémacistes blancs, mais les militants les plus jeunes et ceux regroupés dans les plus grands groupes Boogaloo ne le sont généralement pas", estime-t-elle. Et d'ajouter : "Bien qu'il y ait des Boogaloos Bois qui soutiennent fortement Trump, les plus jeunes du mouvement et la majorité des groupes Boogaloo le détestent. (…) Certains soutiennent la police, pas la majorité."