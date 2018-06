Moscou : un taxi fauche un groupe de piétons sur un trottoir, 7 blessés

"La cause préliminaire de l'accident est la perte du contrôle du véhicule. Le chauffeur a été interpellé et amené au poste de police", a indiqué le ministère russe des Affaires intérieures, précisant que ces informations "continuent à être vérifiées". L'acte "n'a pas été prémédité, d'après ce qu'a dit le conducteur", a déclaré le Centre de surveillance du trafic routier à Moscou, sur Twitter.





Le chauffeur est de nationalité kirghize et a 28 ans, selon une photo de son permis de conduire publiée par le centre sur le réseau social. D'autres photos de la même source montrait le taxi, une Honda Solaris de couleur jaune, sur le trottoir, le pare-choc tombé à terre. Une vue aérienne montrait la scène d'accident, avec une demi-dizaine de voitures de police déployées et deux ambulances aux brancards vides.





La rue Ilinka, où s'est déroulé l'accident, débouche sur la place Rouge. Il s'agit d'un axe très fréquenté, surtout ces jours-ci, à l'heure où la capitale vit au rythme du Mondial. La Russie reste l'un des premiers pays au monde pour la mortalité sur les routes, notamment en raison de l'alcoolisme, du mauvais état des infrastructures routières et du non respect des règles de la circulation. En 2017, plus de 19.000 personnes sont mortes sur les routes russes.