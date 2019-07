Moscou : des centaines de manifestants arrêtés ce week-end, dans un contexte électoral tendu

Autant de décisions de justice condamnées par plusieurs chancelleries. Lundi la France a appelé à leur libération rapide et exprime sa profonde préoccupation devant ces évolutions récentes", a indiqué le ministère français des Affaires étrangères. Même tonalité du coté de Berlin, où le gouvernement allemand attend la libération rapide des personnes arrêtées". "Ces détentions et le recours disproportionné à la force contre des manifestants pacifiques (...) portent une fois de plus gravement atteinte aux libertés fondamentales d'expression, d'association et de réunion", a déclaré la porte-parole de la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini.





L'Europe réagit, mais la Russie se raidit. Mardi, le Parquet russe a appelé à réagir "avec sévérité" aux manifestations non autorisées. "La justice doit mettre un terme avec sévérité à toute action des organisateurs d'actions publiques illégitimes et non autorisées et de leurs participants", a ainsi déclaré le vice-procureur général Alexandre Bouksmann, cité par l'agence de presse Ria Novosti.





Si les autorités russes jouent la carte de la sévérité, c’est qu’elles sont déterminées à tuer dans l'œuf toute contestation liée aux élections locales du 8 septembre. Des élections auxquelles de nombreuses figures de l’opposition voudraient participer, mais dont bon nombre de candidatures ont d'ores et déjà été rejetées.