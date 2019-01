Un Américain arrêté pour espionnage à Moscou, sa famille plaide le quiproquo

"Paul est un Marine, il a travaillé dans la sécurité privée, il est très au courant des règles du droit et des risques de voyager dans certains pays", a souligné son frère sur la chaîne CBC News. "Il n'y a aucune chance qu'il ait pris le risque d'enfreindre la loi, et encore moins la loi sur l'espionnage lors de son voyage à Moscou." Paul Whelan s'était rendu à Moscou pour le mariage d'un ancien collègue, retraité de la Marine comme lui, avec une Russe, et résidait à l'hôtel Metropol à Moscou, a-t-il ajouté.





Les services de sécurité russes (FSB) ont annoncé lundi avoir arrêté l'Américain "alors qu'il commettait un acte d'espionnage" vendredi à Moscou. Selon eux, il encourt une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison. La famille, qui s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles depuis vendredi, n'a appris son arrestation que lundi matin dans les médias. Elle est depuis en contact avec les autorités américaines, qui n'ont pas encore pu lui rendre visite.





La Russie a été impliquée dans plusieurs scandales d'espionnage retentissants en 2018, notamment l'empoisonnement en mars d'un ancien agent double russe, Sergueï Skripal, et de sa fille en Angleterre. La justice américaine a de son côté inculpé plusieurs ressortissants ou entités russes pour ingérence dans la campagne présidentielle de 2016. Et elle poursuit son enquête pour établir s'il y a eu collusion entre le Kremlin et l'équipe de campagne du candidat républicain Donald Trump. Elle a également arrêté en juillet une citoyenne russe, Maria Butina, soupçonnée d'avoir essayé d'infiltrer les cercles du pouvoir américain via la puissante association de défense du port d'armes, la NRA. La jeune femme, qui encourt six mois de prison, a récemment plaidé coupable de "complot" en vue de "promouvoir les intérêts de la Russie". Selon certains médias américains, l'arrestation de Paul Whelan pourrait être une opération de représailles ou un moyen de préparer un échange avec Mme Butina. Le Kremlin nie toutes ces accusations.