Moscou : un bus fonce dans un passage souterrain et tue quatre personnes

Accident spectaculaire à Moscou. Un bus s'est engouffré dans un passage souterrain pour piétons, tuant quatre personnes. Le conducteur a été arrêté. La police privilégie une erreur de conduite ou une défaillance technique. Et le maire de la ville n'évoque à aucun moment une éventuelle piste terroriste.



