MosqueMeToo : des femmes dénoncent agressions sexuelles et harcèlement en marge du pèlerinage de La Mecque

Dans son sillage, plusieurs femmes ont également témoignées sur Twitter concernant des faits similaires qu'elles ont subis dans le passé. "Une de mes amies a subi des attouchements durant le hadj et quand elle a fait des histoires, ses camarades de hadj lui ont demandé de laisser tomber", écrit ainsi Farisa Nabila. D'autres témoignent avec pudeur de leur douleur intime. "Je trouve difficile de penser à la omra [le pèlerinage] maintenant, quelque chose qui aurait dû être l'un des meilleurs souvenirs de ma vie et qui aurait dû me rapprocher de Dieu a gâché ma vie", écrit Mariha Syed.