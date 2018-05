Mouvement 5 étoiles-Ligue : en Italie, le "contrat" de gouvernement qui inquiète l'Europe

Une tentative de synthèse de deux philosophies politiques. On trouve aussi bien la rhétorique du M5S sur l'environnement, les nouvelles technologies ou encore la moralisation de la vie publique que le tour de vis sécuritaire, anti-immigrés et anti-islam de la Ligue. Et les deux promesses-phares des partis sont bien là, sans calendrier : une réforme fiscale "courageuse et révolutionnaire" avec des baisses d'impôts drastiques pour la Ligue, l'instauration d'un "revenu de citoyenneté" de 780 euros par mois pour le M5S. Le texte évoque aussi l'abandon des sanctions contre la Russie, le développement du référendum d'initiative populaire, l'instauration d'un salaire minimum, l'annulation de la vente d'Alitalia et la remise à plat du projet de liaison Lyon-Turin, une lutte contre les jeux de hasard ou encore l'interdiction des francs-maçons au gouvernement.





Dans le pays le plus vieux du monde après le Japon, les deux formations prévoient aussi d'abaisser l'âge de la retraite, qui devait passer à 67 ans en 2019. Désormais, il sera possible de cesser le travail quand la somme de l'âge et des années de cotisation aura atteint le chiffre 100.