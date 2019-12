Mouvement social en Irak, au bord du chaos

En Irak, les scènes d'émeutes se multiplient. Les manifestants, qui dénoncent la corruption de leurs dirigeants politiques, font face à des hommes en armes tirant à balles réelles. Depuis deux mois, on a dénombré 420 morts et près de 15 000 blessés. Malgré l'annonce de la démission du Premier ministre, la rue n'en est pas calmée pour autant. Les protestataires demandent désormais la démission de tous les députés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.