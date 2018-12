Moyen-Orient : sauver les animaux en voie de disparition

En 40 ans, le dérèglement climatique et l'activité humaine ont fait disparaître 60% des espèces vertébrées. Au Moyen-Orient, plusieurs pays tentent de sauver les animaux en voie de disparition. Oryx blancs, ânes sauvages, autruches, ... Une réserve située dans le désert du Néguev, en Israël, accueille de nombreuses espèces menacées. Ces dernières sont élevées en semi-liberté car elles seront ensuite réintroduites dans la nature.



