Mozambique : l'urgence humanitaire

Au Mozambique, un grand travail de cartographie a déjà commencé pour faire un état des lieux des zones les plus dévastées par le cyclone et les inondations. Un moyen pour savoir où acheminer l'aide en priorité. Les premières grandes distributions de nourriture et d'eaux potables s'effectueront ensuite après la diminution du niveau de l'eau.



