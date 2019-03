Après le passage du cyclone Idaï, Beira, la deuxième ville du Mozambique, est devenue une île coupée du reste du pays. La situation sanitaire y est préoccupante, car le plus gros hôpital de la région a été à moitié détruit par le cyclone. Le bâtiment a été frappé de plein fouet par des vents de 200km/h. Les conditions sont inadaptées pour recevoir les blessés et les rescapés. Certaines ONG redoutent même le déclenchement d'épidémies.



