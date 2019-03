Mozambique : les humanitaires français en première ligne

Le Mozambique a subi l'une des pires catastrophes naturelles de son histoire. Le cyclone Idaï a fait au moins 500 morts et des centaines de milliers de sans-abris. En outre, 140 cas de choléra ont été enregistrés. Soigner les blessés, rétablir l'électricité ou les liens téléphoniques, tout relève de l'urgence. Les ONG françaises sont très actives sur place.



