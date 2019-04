Mozambique : un premier décès lié à l'épidémie de choléra après le passage du cyclone Idai

Une catastrophe en chasse une autre au Mozambique. Deux semaines après le passage dévastateur du cyclone Idai dans le centre du pays, autorités et humanitaires font tout leur possible pour enrayer l'épidémie de choléra qui se propage peu à peu. Et le temps presse : un premier décès a été recensé ce lundi.





Au moins 1.000 cas ont déjà été recensés à Beira (centre du pays) et ses alentours, selon les chiffres publiés ce lundi par Associated Press. Ils étaient 139 jeudi dernier, preuve que l'épidémie gagne du terrain. Il faut dire que toutes les conditions sont réunies pour que ce bilan s'aggrave ces prochains jours : "Le choléra se répand via la matière fécale. Or, une inondation remplit d'eau des toilettes, des latrines, dont le contenu sort et contamine l'eau", a souligné jeudi David Wightwick, en charge des opérations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la zone sinistrée. Et d'insister : "C'est une maladie qui se répand facilement".