Mozambique : une catastrophe humanitaire

Après le passage du cyclone dévastateur Idaï au Mozambique, les autorités locales ne parviennent pas à établir un bilan définitif du nombre de victimes. Mais les premières images et les témoignages des secouristes laissent entrevoir l'ampleur de la tragédie. Les zones inondées s'étendent sur des centaines de kilomètres, et 15 000 personnes sont encore bloquées dans des endroits inaccessibles.



