Mozambique : une tempête meurtrière fait 300 morts

Un cyclone a ravagé une partie du Mozambique. L'ampleur des dégâts est considérable. Officiellement, 300 personnes ont péri dans les intempéries et des milliers d'autres ont trouvé refuge sur les toits ou dans les arbres. Des vagues de huit mètres de haut sont attendues à Beira, la deuxième ville du pays qui compte 500 000 habitants.



