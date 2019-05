Municipale à Barcelone : Valls table sur une "remontada" encore "possible"

Les Espagnols, qui ont déjà voté le 28 avril dans des législatives remportées par le Parti socialiste du chef du gouvernement sortant Pedro Sanchez, votent aussi le 26 mai pour les élections européennes et régionales où les socialistes sont donnés en tête, toujours selon l'enquête du CIS.





Manuel Valls, qui est soutenu par le parti libéral Ciudadanos, est opposé notamment dans la course à la mairie de Barcelone à la maire sortante de gauche radicale et alliée de Podemos, Ada Colau, et au candidat indépendantiste Ernest Maragall du parti ERC (Gauche républicaine de Catalogne). Selon un sondage publié jeudi 9 mai par l'institut gouvernemental CIS, Manuel Valls arriverait en quatrième position avec près de 12% des voix. Ada Colau et Ernest Maragall seraient au coude à coude pour remporter la mairie et les socialistes arriveraient en troisième position.