Led Zeppelin gagne la bataille pour les droits de "Stairway to Heaven" Robert Plant, le chanteur du groupe Led Zeppelin obtient gain de cause près de 50 ans après la sortie de "Starway to Heaven" − Wikimedia Commons

MUSIQUE - La Cour suprême des Etats-Unis a refusé, lundi 5 octobre, de se saisir de l'affaire judiciaire pour les droits de "Stairway to Heaven". Elle rend définitif le jugement précédent qui donne raison au groupe Led Zeppelin face à Spirit sur la paternité du morceau.

C’est une bataille pour l’un des plus grands tubes planétaires qui vient de s’achever. Le groupe de Rock Led Zeppelin a gagné, lundi 5 octobre, l’affaire juridique sur les droits du morceau "Stairway to Heaven", après six ans de procédure. Il était accusé de plagiat par le groupe psychédélique californien Spirit. C’est la Cour suprême des Etats-Unis qui a mis fin à ce feuilleton judiciaire en refusant de se saisir de ce cas, rendant définitifs les précédents jugements. En première instance, en 2016, Led Zeppelin avait obtenu gain de cause. Une décision confirmée par un second procès en mars dernier.

Manque de preuves

Le groupe Spirit accusait Led Zeppelin d’avoir copié son titre instrumental "Taurus". A ce titre, ils demandaient entre 3 et 13 millions de dollars de droits d'auteur. Lors du procès, les juges avaient concédé que le chanteur de Led Zeppelin, Robert Plant, et le guitariste, Jimmy Page, avaient bien pu écouter ce morceau. Pour autant, ils avaient estimé que les plaignants n’avaient pas prouvé que des éléments de "Taurus" étaient "intrinsèquement similaires" à l'introduction de "Stairway to Heaven", sorti en 1971.

La procédure avait été initiée en 2014 par un journaliste représentant les ayant droit de Randy Wolfe, leader et guitariste du groupe Spirit, 17 ans après sa mort. Même s’il n’avait jamais engagé de procédure, il avait longtemps maintenu auprès de ses proches et dans certains articles de presse qu'il méritait un crédit d'écriture pour "Stairway to Heaven", considérant que la chanson était un "vol". "Stairway to Heaven" est peut-être le titre le plus connu de Led Zeppelin. Du moins le titre phare de l’album Led Zeppelin IV, un des plus vendus de l’histoire de la musique avec 37 millions d’exemplaires écoulés dans le monde, dont 23 millions aux Etats-Unis.

M. M avec AFP