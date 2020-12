Covid-19 : le variant détecté au Royaume-Uni est bien "50% à 74%" plus contagieux

Un nouveau variant incontrôlable ? Selon une étude mise en ligne jeudi, la mutation du coronavirus détecté au Royaume-Uni est bien "50% à 74%" plus contagieuse que le virus initial. Et les biologistes de s'inquiéter des conséquences possibles pour le nombre de décès et d'hospitalisations liées au Covid-19 outre-Manche.

"Sur la base des données préliminaires disponibles", l'étude réalisée par la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) estime que le variant du Sars-Cov-2 "pourrait être 50% à 74% plus transmissible" (56% en moyenne sur les trois régions concernées) que les souches jusqu'ici en circulation.