Covid-19 : pourquoi le Royaume-Uni a classé le Portugal sur sa liste rouge

Selon les autorités de santé, le variant indien représentait fin mai 4,8% des cas au Portugal avec une incidence plus importante dans les régions de l'Alentejo (moitié sud du pays) et de Lisbonne-et-Val-de-Tage. Le variant britannique, lui était le plus répandu, avec 87,7% des cas. Seuls 1,6% des échantillons prélevés étaient concernés par le variant sud-africain. Le variant brésilien, enfin, connaissait une légère baisse de circulation, ne représentant plus que 2,8% des cas, contre 4,3 en avril.

Si la "mutation népalaise" n'est, selon les autorités de santé portugaises, pas aussi inquiétante que l'affirme le gouvernement britannique, la situation épidémique du pays n'en est pas moins préoccupante. Après une violente vague de coronavirus en début d'année, suivie de restrictions strictes, le Portugal a entamé mi-mars un déconfinement progressif. Résultat : il affichait le 27 mai un taux d'incidence parmi les plus bas de l'Union européenne, à savoir 57,8 cas infectés pour 100.000 habitants. Depuis le 17 mai, il se trouvait ainsi parmi les rares pays et territoires exemptés de quarantaine par le Royaume-Uni.

En une semaine cependant, cet indicateur a bondi, passant à 66,4 et dépassant dans le même temps la moyenne européenne, à 63,7. En tout, le Portugal comptait jeudi 23.343 nouveaux cas de Covid-19, soit 891 cas de plus en une semaine. Le nombre de personnes hospitalisées, lui, reste plutôt stable avec 254 personnes prises en charge et 52 patients en soins intensifs, contre 233 personnes hospitalisées et 54 en soins intensifs une semaine plus tôt.