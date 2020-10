Nagorny Karabakh : Arménie et Azerbaïdjan s'accusent mutuellement d'avoir violé la trêve humanitaire

Nouvelle tentative de paix avortée dans le Nagorny Karabakh ? Opposés dans une lutte acharnée pour ce territoire séparatiste, Arménie et Azerbaïdjan ont conclu un accord pour "une trêve humanitaire à partir du 18 octobre à 00H00 heure locale". Seulement, les autorités des deux pays s'accusent mutuellement de violations de cet accord, obtenu après d'âpres négociations. En début de journée, la porte-parole du ministère arménien de la Défense, Chouchan Stepanian, a ainsi déploré des tirs azerbaïdjanais d'artillerie et de roquettes au nord et au sud du front, durant les trois heures ayant suivi le début de la trêve. Quelques heures plus tard, Bakou a, à son tour, fustigé la rupture "flagrante du nouvel accord" par les forces ennemies. Selon le ministère de la Défense azerbaïdjanais, les Arméniens ont procédé à des tirs d'artillerie et d'attaques matinales le long du front. L'armée séparatiste du Nagorny Karabakh a, elle, fait part de "pertes et blessés des deux côtés" sans, pour autant, que les infrastructures civiles et les habitations ne soient "visées par des tirs".