Conflit au Nagorny Karabakh : Kim Kardashian fait un don d'un million de dollars à une association humanitaire arménienne

Une aide humanitaire. Quelques heures après l'annonce du cessez-le-feu entre Arménie et Azerbaïdjan, Kim Kardashian a annoncé un don d'un million de dollars à l'association Armenia Fund. Cette participation financière importante va contribuer à l'effort humanitaire de l'organisation. Il permettra de soulager les centaines de personnes touchées par le conflit du Haut-Karabakh par le biais de distributions de nourriture et des soins médicaux ou de la mise en place d'abris.

Sur les réseaux sociaux, Kim Kardashian a réagi à cette nouvelle. Elle a expliqué être "très honorée de faire partie de l'effort mondial d'aujourd'hui pour soutenir l'Armenia Fund" tout en espérant réussir à "sensibiliser" davantage à une crise dont les tenants et aboutissants ne sont pas forcément évidents. "Mes pensées et mes prières vont aux courageux hommes, femmes et enfants. Je veux que chacun se souvienne que malgré la distance qui nous sépare, nous ne sommes pas limités par des frontières et nous formons une nation arménienne mondiale ensemble", a encore souligné celle dont le père - Robert - était d'origine arménienne.