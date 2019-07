Nanga Parbat : les alpinistes reviennent au sommet

Dans les années 80, le Pakistan était une destination prisée des alpinistes français, avant de s'enliser dans le terrorisme. Ces dernières années, il cherche à nouveau à s'ouvrir. Parmi ses atouts, il y a les sommets de l'Himalaya situés à plus de huit mille mètres, dont le Nanga Parbat. Surnommé la montagne tueuse, plusieurs dizaines de personnes y sont mortes lors de son ascension. Cela ne décourage pas pour autant les candidats croisés par nos reporters.



