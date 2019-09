Naples : le réveil du volcan

JT 20H - Les cinq millions d'habitants de Naples en Italie vivent en permanence sous la menace du Vésuve et des Champs Phlégréens. Sous leurs pieds, le magma bouillonne sans qu'ils s'en aperçoivent.

Les Champs Phlégréens n'ont pas connu d'éruption depuis le XVIème siècle. Sont-ils en train de se réveiller ? Une certitude, leur activité augmente. Personne ne peut prédire quand aura lieu leur irruption, mais leurs activités récentes inquiètent les spécialistes, bien plus que celles du Vésuve, emblème de la région. Alors, comment protéger les habitants de la deuxième plus grande agglomération urbaine d'Italie ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.