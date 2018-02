"Napoléon en devenir" : levée de boucliers contre le défilé militaire voulu par Donald Trump

Alors que le dernier défilé militaire jamais organisé aux Etats-Unis date de 1991, fin de la Guerre du Golfe, et que Donald Trump n'a jamais rendu visite aux soldats américains qui se battent en Afghanistan ou en Irak, de nombreuses voix se sont élevées contre l'idée même de faire un étalage de la force de frappe des Etats-Unis.



"Nous sommes l'armée la plus puissante du monde, nous en sommes fiers et nous avons raison. Nous n'avons pas besoin de faire parader notre équipement militaire sur Pennsylvania Avenue pour le montrer à quiconque", a ainsi déclaré sur CNN l'ex-porte-parole de la diplomatie américaine et du Pentagone John Kirby, vice-amiral à la retraite. Dans un tweet, il a comparé le président américain au dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un.