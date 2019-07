Naufrage au large de la Libye : au moins 110 migrants portés disparus

C'est l'une des pires tragédies de l'année 2019 en Méditerranée. Une embarcation qui transportait plus de 110 migrants a coulé au large de la Libye le 25 juillet. "Toutes les femmes sont mortes, seules deux jeunes filles ont survécu. Au début, personne ne nous a aidé, on s'en est sorti tout seul. On est resté dans l'eau pendant plus de sept heures", raconte un rescapé. Le bilan de ce terrible naufrage fait état d'au moins 110 personnes portées disparues. Les survivants, quant à eux, ont pu être ramenés à Khoms, dans l'ouest de la Libye.



