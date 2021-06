Naufrage au Sri Lanka : crainte d'une possible marée noire, plainte contre le gouvernement

Le propriétaire du MV X-Press Pearl, immatriculé à Singapour, et qui a commencé à sombrer mercredi, est également visé par la plainte de l'association environnementale. Selon le CEJ, son équipage était au courant d'une fuite d'acide - qui a fini par provoquer l'incendie - dès le 11 mai, bien avant d'entrer dans les eaux territoriales sri-lankaises.

Le PDG de la compagnie propriétaire du navire, X-Press Feeders, Shmuel Yoskovitz, a présenté ses excuses au Sri Lanka pour la catastrophe, qui a vu le navire inonder les plages touristiques de l'île et les eaux environnantes avec des millions de granulés de plastiques qu'il transportait, provoquant notamment l'interdiction de la pêche, importante dans la région. "Je veux dire mon profond regret et présenter mes excuses au peuple du Sri Lanka pour les dommages causés à leurs moyens de subsistance et à l'environnement du Sri Lanka," a-t-il déclaré à Channel News Asia.

Des experts internationaux sont venus rejoindre au Sri Lanka les équipes qui se préparent depuis plusieurs jours à une éventuelle marée noire. Il s'agit d'experts appartenant aux deux principales organisations financées par les armateurs pour lutter contre la pollution et les marées noires provoquées par les navires, International Tankers Owners Pollution Federation (ITOPF) et Oil Spill Response (OSR), a annoncé X-Press Feeders. "Ils continuent à agir en coordination avec l'Autorité sri-lankaise de protection de l'environnement marin (MEPA) et la marine sri-lankaise pour faire face à une éventuelle marée noire ou à d'autres pollutions", a ajouté la compagnie.