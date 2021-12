Naufrage dans la Manche : un appel lancé pour tenter d'identifier les 27 victimes

Qui étaient-ils ? Le 24 novembre, au large de Calais, 27 migrants - 17 hommes, 7 femmes, et 3 enfants - ont péri dans le naufrage de leur embarcation dans la Manche. Seuls deux hommes, de nationalité somalienne et irakienne, ont survécu. Depuis le drame, les enquêteurs sont confrontés à l'épineuse question des identités. À ce jour, seule Maryam, une femme kurde de 24 ans, originaire du nord de l'Irak qui tentait de rejoindre son mari au Royaume-Uni, a pu être identifiée. Le parquet de Paris a appelé, mercredi 1er décembre, à transmettre "toute information susceptible d'aider" à leur identification.

Conformément à la méthode d'identification, validée par Interpol , les enquêteurs sont chargés de "s'assurer du recueil des renseignements ante mortem, obtenus auprès des proches des victimes et des associations en lien avec les naufragés, et post mortem résultant de l'examen des corps et de la mise en exergue d'éléments identifiants (notamment empreintes digitales, relevés dentaires, prélèvements ADN)". Les résultats vont être ensuite étudiés lors d'une commission d'identification, sous l'autorité de la procureure, "afin de certifier formellement l'identité des victimes et de délivrer les permis d'inhumer."

En parallèle, la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) à Paris s'est saisie de l'enquête ouverte notamment pour homicides involontaires, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée, traite des êtres humains en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. Les recherches ont été confiées à la section de recherches de la gendarmerie maritime, à l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre (Ocriest) et la brigade mobile de recherches de Coquelles (Pas-de-Calais) de la direction centrale de la police aux frontières. Outre le travail sur l'identification des victimes, l'objectif est de déterminer les circonstances du naufrage, le plus meurtrier survenu dans la Manche, et de démanteler les réseaux de passeurs.

Gérald Darmanin annoncé mardi qu'à la demande d'Emmanuel Macron, l'État prendrait à sa charge l'inhumation des victimes du drame.