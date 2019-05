Naufrage sur le Danube : le bilan provisoire fait état de sept morts

Les faits se sont déroulés vers 22 heures, le soir du 29 mai 2019. Un bateau transportant 33 touristes sud-coréens voguait sur le Danube, alors que le trafic est intense dans cette zone. Touché à l'arrière par un autre navire beaucoup plus imposant, il coule dans l'immédiat. Les recherches ont duré toute la nuit, sous une pluie battante. Sur les 33 touristes qui se trouvaient à bord du bateau, sept sont morts et 21 portés disparus.



