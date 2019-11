New Delhi : un pic de pollution exceptionnel empêche l’atterrissage de certains vols

C'est une épaisse chape de pollution jaunâtre qui emplit le ciel. New Delhi s'est réveillée dimanche dans un brouillard de pollution particulièrement dense, forçant de nombreux vols à se dérouter vers d'autres aéroports. Pour autant la situation n'est pas inédite : la capitale indienne de 20 millions d'habitants connaît chaque année des épisodes très violents de pollution d'air, dus à la fois à la circulation automobile, aux rejets industriels et aux fumées des brûlis agricoles qui battent leur plein dans les régions voisines.

Nombre d'habitants se plaignaient de problèmes à la gorge et aux yeux. Beaucoup tentaient de se protéger avec des masques. La visibilité était tellement mauvaise que les compagnies Air India et Vistara ont annoncé de nombreux retards sur les aéroports de la capitale, et ont détourné des vols sur les villes voisines. Les autorités fédérales et locales se sont renvoyées la responsabilité de cette situation.