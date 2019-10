New Hampshire : un homme ouvre le feu dans une église et blesse deux personnes

FUSILLADE - Des coups de feu ont éclaté, samedi 12 octobre, dans l'église de la ville de Pelham, au nord-est des Etats-Unis. Deux personnes ont été touchées et transportées à l'hôpital.

Un homme a ouvert le feu, dans la matinée du samedi 12 octobre, dans une église de Pelham, une petite ville d'environ 13.000 habitants, dans le New Hampshire, au nord-est des Etats-Unis. Si aucun mort n'est à déplorer, deux personnes souffrent toutefois de blessures par balle. Le tireur a été placé en garde à vue, a indiqué la police locale. Les deux personnes blessées ont été transportées à l'hôpital et le tireur, interpellé puis placé en garde à vue.

Au moment où les forces de l'ordre ont été alertées, aux alentours de 10h, un mariage était en cours dans cet édifice religieux. Les policiers sont arrivés sur place en trois minutes et "ont découvert deux individus souffrant de blessures par balles", précise un communiqué du Pelham Police Department. Selon l'Associated Press, il s'agit d'un homme et d'une femme, dont on ignore encore s'ils étaient des invités ou participant à la cérémonie.

Le suspect a été maîtrisé par des invités du mariage, dont l'un présente des blessures légères. Une maîtrise du tireur qui pourrait bien être liée à un entraînement à réagir à ce type de réaction. "Les gens qui l'ont maîtrisé ont utilisé une méthode standard de l'entraînement", a commenté le chef de la police. D'après les premiers éléments de l'enquête, ce dernier ne semble pas avoir tiré "au hasard", détaille le communiqué, qui ne précise pas non plus si ce dernier a évoqué un mobile.